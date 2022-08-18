Зеленский ответил, когда возобновятся переговоры с Россией

Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода войск РФ с подконтрольных им территорий Украины. Об этом он сказал 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.



«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть [занятые] территории», — сообщил президент Украины (цитата по РИА Новости).



Эрдоган, в свою очередь, говорил, что, по его мнению, конфликт на Украине завершится за столом переговоров, их можно возобновить на основе параметров, сформированных на стамбульской встрече в марте.

