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    Боевые действия на Украине

    Зеленский ответил, когда возобновятся переговоры с Россией

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    Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода войск РФ с подконтрольных им территорий Украины. Об этом он сказал 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

    «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть [занятые] территории», — сообщил президент Украины (цитата по РИА Новости).

    Эрдоган, в свою очередь, говорил, что, по его мнению, конфликт на Украине завершится за столом переговоров, их можно возобновить на основе параметров, сформированных на стамбульской встрече в марте.

    Генсек ООН считает, что до переговоров о полном прекращении боевых действий «еще очень далеко».

    Сегодня во Львове состоялась трехсторонняя встреча между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продолжалась около 40 минут. СМИ писали, что в ходе этих переговоров Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как утверждает CNN Turk, лидеры России и Украины могут встретиться для определения «дорожной карты». В Москве неоднократно утверждали, что для встречи президентов переговорщикам необходимо выполнить «домашнюю работу». Однако турецкие журналисты заявляют, что Кремль свою позицию по данному вопросу смягчил.

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