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    Боевые действия на Украине

    Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным переговоры во Львове

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    3 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным состоявшиеся во Львове трехсторонние переговоры.

    «Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

    Кроме того, он собирается обговорить с Путиным вопрос обмена пленными между Россией и Украиной. «Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи», — подчеркнул Эрдоган.

    Как передает турецкая газета Haber, также Эрдоган сообщил, что Турция прилагает все усилия для решения конфликта дипломатическим путем и поможет Украине в восстановлении инфраструктуры.

    Турецкий лидер уверен, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров. «Все дело в том, как определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров. Я считаю, что можно возобновить переговоры на основе тех параметров, которые были сформированы в Стамбуле в марте (на последней встрече переговорных делегаций РФ и Украины. — Прим. ред.)», — сказал Эрдоган.

    Сегодня во Львове состоялась трехсторонняя встреча между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем. Она продолжалась около 40 минут. СМИ писали, что в ходе этих переговоров Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Как утверждает CNN Turk, лидеры России и Украины могут встретиться для определения «дорожной карты». В Москве неоднократно утверждали, что для встречи президентов переговорщикам необходимо выполнить «домашнюю работу». Однако турецкие журналисты заявляют, что Кремль свою позицию по данному вопросу смягчил.

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    Комментарии 3

    26092824118 Авг 2022 в 20:46
    баба яга против
    +0−0
    Эд Хэммет18 Авг 2022 в 20:33
    Рано переговариваться. Маленькая победоносная СВО-шка ещё толком и не начиналась. На днях ей будет всего то полгода. Младенческий возраст.
    +0−0
    VKuser17419822118 Авг 2022 в 20:23
    Можно не надеяться- СВО будет очень долгой!
    +0−0
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