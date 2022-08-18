Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным переговоры во Львове

Кроме того, он собирается обговорить с Путиным вопрос обмена пленными между Россией и Украиной. «Всех, кто следит за событиями, интересует, что произошло с процессом обмена пленными. Конечно, на встрече мы обсудили тему обмена военнопленных и те инициативы, которые есть у нас в связи с этим. И в этом контексте мы с господином Путиным, российской стороной продолжим оценку всех итогов нынешней встречи», — подчеркнул Эрдоган.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции (цитата по РИА Новости ).

Как передает турецкая газета Haber, также Эрдоган сообщил, что Турция прилагает все усилия для решения конфликта дипломатическим путем и поможет Украине в восстановлении инфраструктуры.



Турецкий лидер уверен, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров. «Все дело в том, как определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров. Я считаю, что можно возобновить переговоры на основе тех параметров, которые были сформированы в Стамбуле в марте (на последней встрече переговорных делегаций РФ и Украины. — Прим. ред.)», — сказал Эрдоган.

