СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

Во время своего визита во Львов президент Турции Эрдоган предложит Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Как уточняет телеканал CNN Turk, Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.



«Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь»», — отмечает телеканал.