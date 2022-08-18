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    СМИ: Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным

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    15 комментариев

    Во время своего визита во Львов президент Турции Эрдоган предложит Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 18 августа сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

    Как уточняет телеканал CNN Turk, Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.

    «Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь»», — отмечает телеканал.

    Во Львове в четверг встретятся президент Украины Владимир Зеленский, глава Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что турецкий лидер может предложить возобновить стамбульский процесс.

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    Комментарии 15

    Gensekoonpanvrotukra18 Авг 2022 в 11:28
    Рагули что вы делаете на питерском новостном паблике? Идите лучше остатки своей укры защищать. Заранее отвечаю на вопрос почему я не в окопе? Ответы просты. 1 нас контрактные войска,нет мобилизации как на укре и в моей сильной стране нет войск другой страны
    +0−0
    виноватобама18 Авг 2022 в 11:13
    без возврата к 23 переговоров не будет
    +1−0
    Piter Russo18 Авг 2022 в 11:04
    Когда Украина окажется в границах 1654 года, тогда и встречатся можно.
    +4−1
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