ТАСС: Эрдоган во Львове может высказаться за возобновление стамбульского процесса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трехсторонней встрече во Львове 18 августа может высказаться за возобновление стамбульского процесса по урегулированию украинского кризиса. Об этом 17 августа пишет ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.



«Договоренности по экспорту сельхозпродукции реализуются без сбоев, поэтому президент Турции, думаю, выскажется за реанимацию процесса, начало которому было положено в Стамбуле», — рассказал собеседник.

