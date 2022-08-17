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    ТАСС: Эрдоган во Львове может высказаться за возобновление стамбульского процесса

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    5 комментариев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на трехсторонней встрече во Львове 18 августа может высказаться за возобновление стамбульского процесса по урегулированию украинского кризиса. Об этом 17 августа пишет ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

    «Договоренности по экспорту сельхозпродукции реализуются без сбоев, поэтому президент Турции, думаю, выскажется за реанимацию процесса, начало которому было положено в Стамбуле», — рассказал собеседник.

    Во Львове в четверг встретятся президент Украины Владимир Зеленский, глава Турции Реджеп Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Переговоры между делегациями РФ и Украины прошли в Стамбуле 29 марта. На них были достигнуты договоренности по вопросу урегулирования украинского кризиса, но Украина вскоре отошла от них.

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    Комментарии 5

    СлаваРоссии17 Авг 2022 в 11:07
    Разве можно верить странам НАТО, зависимому от пентагона ООН и цирковому (даже зелёному) клоуну в вопросах перемирия?
    +2−1
    SU LUX INN17 Авг 2022 в 10:59
    любые договоренности только после Выплат репараций!
    +2−0
    27464513417 Авг 2022 в 10:41
    Эрдоган может высказываться хоть за прилет чебурашек с Луны, с одинаковым эффектом. Договариваться с невменяемым киевским режимом бессмысленно и бесполезно.
    +1−1
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