В «заколдованном» месте на КАД собрались в кучу несколько машин, растёт пробка

Пробка длиной около 6 км образовалась днём 16 сентября на проблемном участке КАД — на внутреннем кольце перед Большим Обуховским мостом. Там бывает плотно и без ДТП, но на этот раз причиной всё-таки стала авария.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:30 на 55-м километре внутреннего кольца столкнулись три попутных легковых автомобиля. Они заняли третью и четвёртую полосы. Никто не пострадал.
Очевидцы из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитали больше: пять или шесть, а кто-то даже восемь. «Там 8 авто было. Постоял из-за них в пробке полчасика», — рассказывает Олег.
По данным «Яндекс.Карт», пробка растянулась почти на 6 километров. Традиционно стоит и Народная улица, куда часть потока съезжает перед пробкой.