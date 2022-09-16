Стрельба из пистолета на Невском стоила водителю года свободы

Суд в Петербурге решил судьбу молодого человека, стрелявшего из окна машины по транспорту в центре города в ноябре 2021 года. В процессе ему смягчили статью.



Инцидент произошел 9 ноября 2021 года в десятом часу вечера. У дома 105 по Невскому проспекту подсудимый, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не менее одного раза умышленно выстрелил из пистолета Stalker M906 по ехавшему рядом транспорту, сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Полицейские блокировали «Ладу» у дома 77 по Невскому проспекту. Из салона вытащили 20-летнего водителя и его пассажиров 21 и 17 лет. В поясной сумке водителя обнаружили травматический пистолет, который вдобавок числился похищенным в Казахстане.