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    Стрельба из пистолета на Невском стоила водителю года свободы

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    Суд в Петербурге решил судьбу молодого человека, стрелявшего из окна машины по транспорту в центре города в ноябре 2021 года. В процессе ему смягчили статью.

    Инцидент произошел 9 ноября 2021 года в десятом часу вечера. У дома 105 по Невскому проспекту подсудимый, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не менее одного раза умышленно выстрелил из пистолета Stalker M906 по ехавшему рядом транспорту, сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Полицейские блокировали «Ладу» у дома 77 по Невскому проспекту. Из салона вытащили 20-летнего водителя и его пассажиров 21 и 17 лет. В поясной сумке водителя обнаружили травматический пистолет, который вдобавок числился похищенным в Казахстане.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Подсудимый вину признал. При поступлении дела в суд молодому человеку вменяли часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), но в итоге его переквалифицировали по части 1 той же статьи. Смольнинский районный суд Петербурга признал водителя виновным и приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении.

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