Полиция показала, как блокировали зеленую «десятку» после стрельбы на Невском

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 ноября показывает, как накануне вечером в центре города задерживали ВАЗ-2112, из окна которого стреляли на углу Невского и Суворовского проспектов. Полицейский микроавтобус блокировал «десятку» у дома 77 по Невскому проспекту, после чего сотрудники МВД вытащили из салона троих.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как писала «Фонтанка», за рулем легковушки оказался 20-летний курьер ресторана . В машине также находились двое пассажиров: 17-летний молодой человек и 21-летний продавец магазина.

По словам водителя, по пути на Думскую улицу он выстрелил из окна один раз.



Травматический пистолет у мужчины нашли в поясной сумке. Оружие оказалось с историей — оно числится похищенным в Казахстане с апреля 2021 года.



Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

