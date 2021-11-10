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Полиция показала, как блокировали зеленую «десятку» после стрельбы на Невском

«Один раз пальнул. Один». Задержанный за стрельбу на Невском рассказал, что вез на «десятке» друзей на Думскую улицу.

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Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 10 ноября показывает, как накануне вечером в центре города задерживали ВАЗ-2112, из окна которого стреляли на углу Невского и Суворовского проспектов. Полицейский микроавтобус блокировал «десятку» у дома 77 по Невскому проспекту, после чего сотрудники МВД вытащили из салона троих.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как писала «Фонтанка», за рулем легковушки оказался 20-летний курьер ресторана. В машине также находились двое пассажиров: 17-летний молодой человек и 21-летний продавец магазина.

По словам водителя, по пути на Думскую улицу он выстрелил из окна один раз.

Травматический пистолет у мужчины нашли в поясной сумке. Оружие оказалось с историей — оно числится похищенным в Казахстане с апреля 2021 года.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (12)

Эд Хэммет
В Питере с утра постреливают. Беспокоиться не стоит, дело то житейское. Дикий, дикий вест.
yaprotiv
полицаи вообще не пуганные - один встает перед Дукато, другие просто рядом остановились и пошли на амбразуру. П - профессионализм
VKuser199962806
А дадут меньше, чем за поход в ТЦ без куриного кода
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