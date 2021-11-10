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На Невском проспекте задержали троих на «Жигулях» после стрельбы из машины

Курьера ресторана, продавца и неработающего задержали сотрудники полиции в рамках плана «Перехват» после сообщения о стрельбе на углу Невского и Суворовского проспектов. Они успели проехать лишь 500 метров.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 ноября, накануне около половины десятого вечера в полицию поступили сообщения от очевидцев о стрельбе из «десятки» у магазина «Дикси» на углу Невского проспекта с Суворовским. На поиск хулиганов были ориентированы все патрули в центре Петербурга, введен план «Перехват».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

И через 20 минут у дома 77 по Невскому проспекту наряд остановил указанный очевидцами автомобиль. В нем находились трое молодых людей: за рулем был 20-летний курьер ресторана, пассажирами — 21-летний продавец продуктового магазина и 17-летний неработающий.

В поясной сумке водителя сотрудники полиции нашли травматический пистолет с историей. Оружие самообороны, по предварительной информации, находится в розыске в Республике Казахстан.

Молодых людей отвезли в отдел полиции, где выяснилось, что старшие уже попадали в поле зрения полиции. Водитель в 2020 году был осужден за разбой в Выборгском районе, а его 21-летний пассажир находится под подпиской о невыезде после нападения на парковке «Ленты» на проспекте Обуховской Обороны.

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Комментарии (19)

shushu
Сколько ж ему дали за разбой, год что ли или вообще условно?
265027801
Так а чего стреляли то?
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.... кстати, про Казахстан.
--- В Казахстане запрещают эксплуатацию автомобилей с российскими госномерами (с)
.... наконец-то удосужились сверить с нашими базами регистраций и угона.
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