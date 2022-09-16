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    COVID-19

    В России коронавирус идет на рекорд за полгода наблюдений

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    В России за сутки выявлено 59 035 новых случаев COVID-19. Это рекордное значение с начала марта. В Петербурге — 3 879, самый высокий показатель с начала сентября, сообщает федеральный оперштаб.

    Как говорится в отчете штаба от 16 сентября, за минувшие сутки в России госпитализировано 4 178 человек, на 1,7% больше по сравнению с данными на 15 сентября, в том числе 274 в Петербурге. Также подтверждено 110 летальных исходов, из которых 21 в городе на Неве.

    В Смольном заявили, что под медицинским наблюдением в Петербурге уже находится более 50 тысяч человек. Что за странным ОРВИ они болеют и как не заразиться, читайте в материале «Фонтанки».

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