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    «Главная задача — обучать и просвещать». Роспотребнадзор отметил 100-летие со дня основания

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    Фото: Павел Каравашкин
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    Ровно 100 лет назад, 15 сентября 1922 года в Советском Союзе была создана Государственная санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС), учрежденная декретом Совета народных комиссаров.

    Свой вековой юбилей служба отметила под общеизвестным названием Роспотребнадзор, а официально она теперь называется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. К своему дню рождению Роспотребнадзор выпустил ролик, где наглядно показано, чем занимает Госсанэпидслужба: контролирует вопросы профилактики инфекционных болезней, профессиональных заболеваний, отвечает за безопасность среды проживания, защищает права потребителей.

    «Главная задача – обучать и просвещать». Роспотребнадзор отметил 100-летие

    Подготовка к празднику в Петербурге прошла творчески. На Малой Садовой улице с 5 сентября открыли выставку «Да, гигиена», где представили лучшие образцы соцрекламы, посвященной санитарным нормам и дезинфекции. Посмотреть на плакаты, посвященные борьбе с мухами, дезинтерии и мытью рук можно до 22 сентября. Еще одна экспозиция «Да будет благо народа высшим законом!» представлена в Музее гигиены на Итальянской улице - с помощью видеопроекций и интерактивных тач-столов ее создатели рассказывают о неизвестных эпидемиях XX века.

    Фото: Павел Каравашкин
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    Также к 100-летию Санэпидслужбы решили выбрать новый талисман, который символизировал бы борьбу за чистоту и гигиену. Но результаты конкурса оказались неожиданными — талисман остался прежним, и это знакомый всем герой — «Мойдодыр».

    Фото: Павел Каравашкин
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    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Павел Каравашкин

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