Народный креатив: гигиене нужен новый талисман — предложите свой вариант

Человек-санитайзер или летающая маска — кто будет вдохновлять нас на борьбу за чистоту в XXI веке? «Умывальников начальника» мы любим до сих пор, но и приемника для него уже стоит подыскивать. Поделитесь своей идеей с «Фонтанкой» — возможно, именно вы придумаете лучшего героя!
Нет, мы не тронулись умом к третьем году коронавируса. Для гигиенического творчества есть объективный повод — сто лет со дня создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), учрежденной декретом Совета народных комиссаров от 15 сентября 1922 года. Эта организация — изначальный предшественник современного Роспотребнадзора, который, таким образом, празднует 100-летний юбилей.
Смотр читательского креатива продлится с 1 по 15 сентября 2022 года включительно. В течение этого времени вы можете присылать имена и описания талисманов гигиены на электронный адрес projects-ajur@yandex.ru.
Если хотите нарисовать свое творение — ни в чем себе не отказывайте. Фото или скан рисунка можно приложить к письму. Просим присылать не более пяти изображений, ширина — не менее 800 пикселей. Суммарный вес всех отправленных иллюстраций не должен превышать 5 мегабайт. Они не должны быть опубликованы в интернете на коммерческих условиях.
Подборка самых интересных персонажей будет опубликована на «Фонтанке», а один из них станет неофициальным талисманом современной гигиены.