Народный креатив: гигиене нужен новый талисман — предложите свой вариант

Человек-санитайзер или летающая маска — кто будет вдохновлять нас на борьбу за чистоту в XXI веке? «Умывальников начальника» мы любим до сих пор, но и приемника для него уже стоит подыскивать. Поделитесь своей идеей с «Фонтанкой» — возможно, именно вы придумаете лучшего героя!

Нет, мы не тронулись умом к третьем году коронавируса. Для гигиенического творчества есть объективный повод — сто лет со дня создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), учрежденной декретом Совета народных комиссаров от 15 сентября 1922 года. Эта организация — изначальный предшественник современного Роспотребнадзора, который, таким образом, празднует 100-летний юбилей.