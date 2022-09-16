Контрактника из военной части задержали после заявления петербуржца о домогательствах к его шестилетней дочери в парадной

Житель Московского района заявил в полицию о странном мужчине, который напугал его дочь-дошкольницу демонстрацией полового органа.
В полицию 41-летний мужчина со Звездной улицы обратился накануне около половины девятого утра, стало известно «Фонтанке» 16 сентября. Он, по предварительной информации, сообщил, что его шестилетняя дочь около семи утра наткнулась в парадной на мужчину со спущенными штанами.
Наряд полиции уже через 15 минут после заявления нашел у указанного дома похожего по приметам мужчину – 27-летнего уроженца Дагестана, который служит водителем-рядовым в военной части по контракту. По предварительной информации, мужчина заявил, что пугать никого не хотел, а просто справлял нужду в парадной.
Пока в отношении него составили протокол о «мелком хулиганстве». Материал проверки будет передан в военно-следственный отдел.