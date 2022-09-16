Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь на границе

«В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 [07:00 мск] для проведения встречи», — цитирует ТАСС погранслужбу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Представители Душанбе и Бишкека провели переговоры, на которых договорились о прекращении огня на общем участке границы 16 сентября.

При этом погранведомство отмечает, что таджики продолжили обстрел. Чуть позже в киргизских спецслужбах сообщили ТАСС, что интенсивность стрельбы идёт на спад.



По данным Минздрава Киргизии, число раненых киргизских военнослужащих возросло до 18, передаёт РИА Новости.



Парламент Киргизии решил собраться на внеочередное заседание, посвящённое усилению конфликта.



«Заседание пройдет в закрытом режиме, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Баткенской области», — рассказали «Интерфаксу» в заксобрании.

