Вооруженные столкновения идут на всей границе Киргизии и Таджикистана, есть раненые и погибший, жителей вывозят

На границе Таджикистана и Киргизии, по всему периметру участка, утром 16 сентября идут вооруженные столкновения между военными двух стран. Душанбе и Бишкек обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Госкомитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что киргизские пограничники атаковали погранзаставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара», нарушив договоренность. В погранслужбе госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщают, что таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области, а военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии ведут ответный огонь..

