Вооруженные столкновения идут на всей границе Киргизии и Таджикистана, есть раненые и погибший, жителей вывозят

На границе Таджикистана и Киргизии, по всему периметру участка, утром 16 сентября идут вооруженные столкновения между военными двух стран. Душанбе и Бишкек обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Госкомитет национальной безопасности Таджикистана заявил, что киргизские пограничники атаковали погранзаставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара», нарушив договоренность. В погранслужбе госкомитета Нацбезопасности Киргизии сообщают, что таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области, а военнослужащие ПС ГКНБ Киргизии ведут ответный огонь..
«Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.
В сообщении пресс-центра погранслужбы госкомитета Нацбезопасности Киргизии говорится: « <...> Нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области».
Предварительно, в столкновения получили ранения четверо киргизских военнослужащих, передаёт РИА со ссылкой на пресс-службу Баткенской областной администрации Киргизии. ТАСС со ссылкой на Минздрав Киргизии называет другую цифру — 11 пострадавших. Среди таджикских пограничников погиб один и трое ранены, заявил РИА источник в силовых структурах страны.
Из приграничных районов начали эвакуировать местных жителей.
«Повсеместно, где идёт перестрелка, эвакуируют мирных жителей. Сейчас сложно сказать сколько людей эвакуируют, позднее дадим дополнительно. Эвакуируют детей, женщин и стариков», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Баткенской области Киргизии Кундуз Жоробекова.
Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили обострение ситуации на границе, сообщает ТАСС со ссылкой на киргизское внешнеполитическое ведомство.