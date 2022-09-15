Боррель призвал испанцев пожертвовать рождественской иллюминацией из-за кризиса

«Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность — это пойти на небольшую жертву», — отметил он ( цитата по РИА Новости) по поводу ситуации в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать ещё в октябре.

Жителям Испании стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях. Об этом в интервью местной радиостанции Onda Cero 15 сентября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Рассуждая об освещённости европейских городов в целом, Боррель высказал мнение, что «западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением», поэтому «возможно, необходимо больше выключать уличные фонари».

В Испании стоимость электроэнергии за последний год выросла на 49,4%. По данным Национального института статистики (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.



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