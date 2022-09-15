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    Боррель призвал испанцев пожертвовать рождественской иллюминацией из-за кризиса

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    Жителям Испании стоит принести в жертву рождественское освещение в сложившихся экономических условиях. Об этом в интервью местной радиостанции Onda Cero 15 сентября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Мне кажется, что идея с рождественскими огнями хорошая. Один из способов продемонстрировать солидарность — это пойти на небольшую жертву», — отметил он (цитата по РИА Новости) по поводу ситуации в Испании, где праздничное освещение начинают устанавливать ещё в октябре.

    Рассуждая об освещённости европейских городов в целом, Боррель высказал мнение, что «западные общества живут в великолепной ситуации с энергопотреблением», поэтому «возможно, необходимо больше выключать уличные фонари».

    В Испании стоимость электроэнергии за последний год выросла на 49,4%. По данным Национального института статистики (INE), это стало основным фактором повсеместного роста цен. Так, по итогам июля потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,7%.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге на оформление к Новому, 2023 году, включая праздничную иллюминацию, намерены потратить 600 млн рублей. О том, как украшали город в прошлом году и сколько это стоило бюджету, читайте здесь.

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