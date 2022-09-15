Водителю, который таранил пешеходов и «Заневский каскад», могло стать плохо

Стали известны подробности серьезного ДТП в Красногвардейском районе Петербурга, где машина въехала в торговый комплекс. По уточненным данным, травмы получили две женщины.
В 14 часов 15 сентября у дома 67 по Заневскому проспекту 62-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, сбил двух женщин-пешеходов, 43 и 48 лет, после чего врезался в здание ТРК «Заневский каскад», повредив витрину, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предположительно, водителю стало плохо за рулем. На записи момента ДТП видно, что сначала он аккуратно маневрировал, а затем неожиданно ускорился, когда сдавал назад.
В результате ДТП обе женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Комздрав ранее сообщал о трех пострадавших. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.