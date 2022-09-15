Камера сняла, как Hyundai таранит ТРК «Заневский каскад», сбивая пешеходов

ДТП в Красногвардейском районе Петербурга, в котором пострадали три человека, попало на камеру видеонаблюдения. Водитель автомобиля внезапно сдал назад и врезался в здание торгового комплекса.

Днем 15 сентября в ТРК «Заневский каскад», расположенный на Заневском проспекте, врезался автомобиль Hyundai Tucson. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель кроссовера маневрировал на парковке. Он остановился, продвинулся вперед, затем начал потихоньку сдавать назад, вероятно собираясь припарковаться у тротуара на повороте, и внезапно машина стала набирать скорость. Иномарка сбила двух пешеходов, вышедших из ТРК, выскочила на тротуар и врезалась задом в здание.