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    Камера сняла, как Hyundai таранит ТРК «Заневский каскад», сбивая пешеходов

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    «Фонтанка.ру»

    ДТП в Красногвардейском районе Петербурга, в котором пострадали три человека, попало на камеру видеонаблюдения. Водитель автомобиля внезапно сдал назад и врезался в здание торгового комплекса.

    Днем 15 сентября в ТРК «Заневский каскад», расположенный на Заневском проспекте, врезался автомобиль Hyundai Tucson. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что водитель кроссовера маневрировал на парковке. Он остановился, продвинулся вперед, затем начал потихоньку сдавать назад, вероятно собираясь припарковаться у тротуара на повороте, и внезапно машина стала набирать скорость. Иномарка сбила двух пешеходов, вышедших из ТРК, выскочила на тротуар и врезалась задом в здание.

    В пресс-службе Комздрава сообщили, что в ДТП пострадали три человека, их состояние оценили как средней тяжести.

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