«Есть пострадавшие». Очевидцы рассказывают о Hyundai, который влетел в ТРК «Заневский каскад»

Петербуржцы сообщают о серьезной аварии в Красногвардейском районе. Hyundai Tucson врезался в ТРК «Заневский каскад», сбив по дороге пешеходов. Информация о ДТП появилась в телеграм-канале «Мегаполис» 15 сентября около 14:40.
Судя по фото, машина задом въехала в двери торгового комплекса со стороны Заневского проспекта, разбив стекла. По словам горожан, «есть пострадавшие пешеходы». На снимках можно заметить как минимум три кареты скорой помощи и полицейские автомобили.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Комздрава, в ДТП пострадали трое взрослых. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.