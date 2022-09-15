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    «Есть пострадавшие». Очевидцы рассказывают о Hyundai, который влетел в ТРК «Заневский каскад»

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    Петербуржцы сообщают о серьезной аварии в Красногвардейском районе. Hyundai Tucson врезался в ТРК «Заневский каскад», сбив по дороге пешеходов. Информация о ДТП появилась в телеграм-канале «Мегаполис» 15 сентября около 14:40.

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    Судя по фото, машина задом въехала в двери торгового комплекса со стороны Заневского проспекта, разбив стекла. По словам горожан, «есть пострадавшие пешеходы». На снимках можно заметить как минимум три кареты скорой помощи и полицейские автомобили.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Комздрава, в ДТП пострадали трое взрослых. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.

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