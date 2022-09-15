Домом со стихийной голубятней под крышей заинтересовалась прокуратура Петербурга

Домом, где жильцам приходится терпеть соседство с голубями и личинками, заинтересовалась прокуратура Невского района города. Чердак в доме 6/1 на проспекте Пятилеток проверят специалисты.
«В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению жилищного законодательства управляющей организацией», — говорится 15 сентября в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.
Напомним, что о стихийной голубятне, образовавшейся под крышей дома 6 на проспекте Пятилеток, «Фонтанке» 14 сентября рассказал читатель Михаил. Следствием сожительства с птицами, по его словам, стали сюрпризы в виде жуков, червей и помёта.
В тот же день Жилищное агентство Невского района сообщило, что здание посетили сотрудники ЖКС №1. На окна, через которые проникали крылатые, установили защитные сетки. Сегодня, 15 сентября, там обещали провести уборку чердака с дезинсекцией.