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    Домом со стихийной голубятней под крышей заинтересовалась прокуратура Петербурга

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    Домом, где жильцам приходится терпеть соседство с голубями и личинками, заинтересовалась прокуратура Невского района города. Чердак в доме 6/1 на проспекте Пятилеток проверят специалисты.

    «В ходе организованной проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению жилищного законодательства управляющей организацией», — говорится 15 сентября в Telegram-канале прокуратуры Петербурга.

    Напомним, что о стихийной голубятне, образовавшейся под крышей дома 6 на проспекте Пятилеток, «Фонтанке» 14 сентября рассказал читатель Михаил. Следствием сожительства с птицами, по его словам, стали сюрпризы в виде жуков, червей и помёта.

    В тот же день Жилищное агентство Невского района сообщило, что здание посетили сотрудники ЖКС №1. На окна, через которые проникали крылатые, установили защитные сетки. Сегодня, 15 сентября, там обещали провести уборку чердака с дезинсекцией.

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