Сетки и дезинсекция. Как будут бороться с голубятней и личинками в доме на Пятилеток

Дом в Невском районе Петербурга, где под крышей появилась стихийная голубятня, посетили сотрудники ответственного за здание ЖКС №1. На окна, через которые проникали птицы, установили защитные сетки.



«Уборка чердачного помещения с последующей дезинсекцией запланирована на 15 сентября», — сообщает 14 сентября Жилищное агентство Невского района.



Лестничная площадка в доме 6 на проспекте Пятилеток, добавили там, приведена в порядок. В какой конкретно парадной, не уточняется.

