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    Сетки и дезинсекция. Как будут бороться с голубятней и личинками в доме на Пятилеток

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    Дом в Невском районе Петербурга, где под крышей появилась стихийная голубятня, посетили сотрудники ответственного за здание ЖКС №1. На окна, через которые проникали птицы, установили защитные сетки.

    «Уборка чердачного помещения с последующей дезинсекцией запланирована на 15 сентября», — сообщает 14 сентября Жилищное агентство Невского района.

    Лестничная площадка в доме 6 на проспекте Пятилеток, добавили там, приведена в порядок. В какой конкретно парадной, не уточняется.

    «Фонтанка» писала, что жителям дома приходится терпеть личинок, жуков и прочих насекомых, а лестничные площадки буквально испещрены птичьими фекалиями. Причиной проблемы жильцы видят голубятню, возникшую на чердаке. Наш читатель Михаил рассказал, что с антисанитарией в подъезде он борется уже полтора года, но безуспешно.

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