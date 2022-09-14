Дом в Невском районе атаковали голуби. В кроватях жителей поселились личинки

Обитатели одного из домов в Невском районе Петербурга, в отличие от большинства других горожан, по утрам буквально выскакивают из тёплых постелей — за ночь под простыни забираются многочисленные гости в виде личинок. Источники проблемы, убеждены измученные жители, находятся на чердаке.

О стихийной голубятне, образовавшейся под крышей здания № 6 на проспекте Пятилеток, «Фонтанке» 14 сентября рассказал читатель Михаил. По словам мужчины, с антисанитарией в подъезде он борется уже полтора года.

«Наш дом, состоящий из трёх парадных, обжили голуби. Как следствие, жителям последних этажей достаются сюрпризы в виде жуков, червей и так далее. И все это падает с потолка», — поделился мужчина.

Горожанин писал о ситуации на портал «Наш Петербург» — в 2022 году управляющая организация дважды отчитывалась о дезинфекции. В последний раз о процедуре она сообщила в конце апреля. Спустя четыре месяца лестничная площадка на последних этажах вновь испещрена птичьими фекалиями.



«Проблема с голубями выявилась, когда на чердаке прорвало трубу. Это произошло полтора года назад примерно. Туда зашли и увидели. Наверху открытая полость, туда они и залетают», — добавил Михаил.