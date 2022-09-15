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    Домашнего питомца-поросенка покусали собаки в Петербурге. Их хозяйка смотрела на все со стороны

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    Двое хозяев домашних питомцев не поделили одну Троицкую площадь. В выигрыше остались те, кто был зубастее.

    В полицию Петроградского района 27-летний мужчина обратился накануне около полуночи, сообщили «Фонтанке» 15 сентября в районном МВД. Он рассказал о прогулке с домашним поросенком около 22:20 по Троицкой площади и о том, что на них напали две собаки, гулявшие со своей хозяйкой без намордников. Больше всего от зубов собак пострадала свинья.

    Хозяйка зубастых после нападения спокойной ушла. Её сейчас ищут.

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