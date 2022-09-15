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    Памфилова: Прошедшие выборы стали первыми, при установлении итогов которых не было скандалов

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    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что прошедшие с 9 по 11 сентября выборы стали первыми, когда при установлении итогов не было никаких скандалов. Руководителя Центризбиркома цитирует 15 сентября РИА Новости.

    «В итоге в 15 регионах на 33 избирательных участках недействительными признаны всего 968 избирательных бюллетеней. То есть менее тысячи. Мы, конечно, безусловно проанализируем каждый случай», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

    Выборы 9–11 сентября прошли в 82 регионах России. В Петербурге они были дополнительными и коснулись только 17 муниципалитетов. Из 38 мандатов 34 ушли «Единой России».

    «Фонтанка» подробно рассказала о скандале, который разгорелся на нескольких участках из-за «надомного» голосования около тысячи военных. Они выбирали муниципалов в военном институте ВУНЦ ВМФ ВМА, куда им принесли урны с обычными строительными стяжками вместо номерных пломб. Посмотреть на процесс голосования в академии не пустили наблюдателей и журналистов, а корреспондентов «Фонтанки» даже заперли в здании, выставив в качестве охраны автоматчиков.

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