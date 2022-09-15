Памфилова: Прошедшие выборы стали первыми, при установлении итогов которых не было скандалов

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что прошедшие с 9 по 11 сентября выборы стали первыми, когда при установлении итогов не было никаких скандалов. Руководителя Центризбиркома цитирует 15 сентября РИА Новости.



«В итоге в 15 регионах на 33 избирательных участках недействительными признаны всего 968 избирательных бюллетеней. То есть менее тысячи. Мы, конечно, безусловно проанализируем каждый случай», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.