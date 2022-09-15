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    Белый размером с ведро нашла петербурженка прямо в городском парке. А «малыши» даже не влезли в это ведро

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    Фото: Галина Меньшикова / Грибы и Грибники СПб
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    Праздник настал на нашей улице: грибы пошли, констатируют заинтересованные петербуржцы. На фотоотчётах в соцсетях уже корзины, полные благородных белых.

    Любимые находки — чистые малыши, но есть и рекордсмены-гиганты. Подписчице сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Галине вчера удалось найти белый размером с ведро. Причём прямо на территории Петербурга — в парке Сосновка. «Вес малыша — 0,785 г, чистейший», — хвастается Галина 15 сентября.

    Вот ещё несколько оптимистичных цитат: «Грибов стало больше. Подосиновиков — 26, белых — 4», «Всё-таки пошли, родимые», «Дыхание счастья».

    В августе и в начале сентября в лесах Ленобласти грибов было мало, подтвердили «Фонтанке» микологи и рассказали, что можно собирать, кроме всем известных белых, подосиновиков, моховиков и т.п. К середине сентября, после дождей, грибы пошли в рост, и любители тихой охоты оживились.

    Фото: Галина Меньшикова / Грибы и Грибники СПб

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