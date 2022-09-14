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    «С диким криком припала на карачки и ползала собирала». «Грибная лихорадка» охватывает петербуржцев

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    4 комментария
    Фото: Надежда Кондратьева / «Грибы и Грибники СПб»
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    Гриб сейчас хитрый, а грибники ещё хитрее. У петербургских любителей тихой охоты начинается горячая пора. Грибов в лесах ещё не очень много, но эмоции уже зашкаливают.

    «Уже отчаялись и хотели ехать домой, и тут, повернув голову, я увидела этих красавцев. С диким криком радости припала на карачки и ползала собирала. Щщщастья полная сковорода, и даже на суп осталось!» — рассказывает о своей прогулке под Гатчиной подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» Алёна 14 сентября.

    «К этому грибу я неслась на крыльях любви) «Боровик!» — орала я на весь лес) Подскочил муж с фотиком, начал снимать. Я начала гриб выковыривать, и выяснилось, что это отличная крупная сыроежка... Лицо сразу надулось, загрустило и чуть не всплакнуло)))», — делится Лариса.

    Юлианна вчера на Ропшинском шоссе набрала за час 25 белых грибов и 55 подберезовиков. «Ехала без особой надежды, но неожиданно повезло», — радуется она.

    Грибы пока появляются не повсеместно, а местами, найти их — счастье. «Более трех часов прогулки по бурелому, и заветная корзинка в объективе. Гриб растет очень хитро, то прячется в листьях, то растет семейками между поваленными деревьями в траве», — пишет в группе Александр.

    Сейчас в лесу собирают лисички, подберёзовики, подосиновики, грузди, уже пошли белые. При этом червивых довольно мало.

    Фото: Надежда Кондратьева / «Грибы и Грибники СПб»

    В нынешнем сезоне грибов в лесах Ленобласти немного, это подтвердили «Фонтанке» микологи. Они рассказали, как быть в этой ситуации — что и где собирать.

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