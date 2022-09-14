«С диким криком припала на карачки и ползала собирала». «Грибная лихорадка» охватывает петербуржцев

Гриб сейчас хитрый, а грибники ещё хитрее. У петербургских любителей тихой охоты начинается горячая пора. Грибов в лесах ещё не очень много, но эмоции уже зашкаливают.



«Уже отчаялись и хотели ехать домой, и тут, повернув голову, я увидела этих красавцев. С диким криком радости припала на карачки и ползала собирала. Щщщастья полная сковорода, и даже на суп осталось!» — рассказывает о своей прогулке под Гатчиной подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» Алёна 14 сентября.

