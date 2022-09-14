«С диким криком припала на карачки и ползала собирала». «Грибная лихорадка» охватывает петербуржцев

Гриб сейчас хитрый, а грибники ещё хитрее. У петербургских любителей тихой охоты начинается горячая пора. Грибов в лесах ещё не очень много, но эмоции уже зашкаливают.
«Уже отчаялись и хотели ехать домой, и тут, повернув голову, я увидела этих красавцев. С диким криком радости припала на карачки и ползала собирала. Щщщастья полная сковорода, и даже на суп осталось!» — рассказывает о своей прогулке под Гатчиной подписчица сообщества «Грибы и Грибники СПб» Алёна 14 сентября.
«К этому грибу я неслась на крыльях любви) «Боровик!» — орала я на весь лес) Подскочил муж с фотиком, начал снимать. Я начала гриб выковыривать, и выяснилось, что это отличная крупная сыроежка... Лицо сразу надулось, загрустило и чуть не всплакнуло)))», — делится Лариса.
Юлианна вчера на Ропшинском шоссе набрала за час 25 белых грибов и 55 подберезовиков. «Ехала без особой надежды, но неожиданно повезло», — радуется она.
Грибы пока появляются не повсеместно, а местами, найти их — счастье. «Более трех часов прогулки по бурелому, и заветная корзинка в объективе. Гриб растет очень хитро, то прячется в листьях, то растет семейками между поваленными деревьями в траве», — пишет в группе Александр.
Сейчас в лесу собирают лисички, подберёзовики, подосиновики, грузди, уже пошли белые. При этом червивых довольно мало.