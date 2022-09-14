Психанул. Водитель KIA объехал пробку на Пулковском по свежему асфальту и чуть не задавил рабочих

Свидетелем хамского поведения водителя KIA стал читатель «Фонтанки» 14 сентября. Вместо того, чтобы вместе со всеми стоять в пробке на ремонтируемом участке Пулковского шоссе, автовладелец наплевал на правила и выехал на полосу с только что уложенным асфальтом.
Читатель «Фонтанки»
«Место многочасовой пробки на Пулковском шоссе, водитель, наезжая на ограничительные конусы и чуть не наехав на работников, портит только что уложенный новый асфальт», — написал автор видео.
На кадрах видна реакция дорожных рабочих. Они были явно расстроены тем, что нетерпеливый водитель испортил результат их труда.
Пулковское шоссе стало лидером топ-5 утренних пробок в Петербурге. Пассажирам многочисленных автобусов пришлось выходить и идти пешком. Сегодня же комитет по транспорту сообщил, когда это закончится.