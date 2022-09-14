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    Вороны-москвички? Птицы попытались уничтожить камеру, которая транслирует виды Петербурга

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    Любопытные вороны попытались разобрать супервидовую веб-камеру, с помощью которой каждый может испытать восторг от петербургских пейзажей. Птицы проказничали рядом с Авророй 14 сентября.

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    Пернатые станцевали на корпусе камеры, подолбили клювом объектив и подергали гофру, которая, быть может, напомнила им жирного петербургского червяка.

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    Трансляцию с супервидовой веб-камеры можно увидеть на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург». Заходите, чтобы увидеть то, что пропустили другие.

    На днях пользователи могли увидеть с высоты крестный ход по Невскому проспекту. А в начале августа красивый праздничный салют завершил фестиваль водного туризма. Ну и, конечно, благодаря супервидовой веб-камере можно любоваться прекрасными петербургскими закатами, даже если вы не планировали выходить на набережные.

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