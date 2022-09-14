Огурцы испортили всю малину. Цены в России стали снижаться медленнее

Дефляция в России на неделе с 6 по 12 сентября замедлилась до 0,03% после 0,13% неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных 14 сентября. Тем не менее в стране десятую неделю подряд фиксируют снижение цен.



Больше всего за указанный период выросли цены на огурцы — на 8,4%. Тенденция продолжается с прошлой недели, когда эти овощи подорожали на 2,8%. Вероятно, такой резкий рост сделал вклад в замедление дефляции и испортил общую картину.

