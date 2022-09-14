Огурцы испортили всю малину. Цены в России стали снижаться медленнее

Дефляция в России на неделе с 6 по 12 сентября замедлилась до 0,03% после 0,13% неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных 14 сентября. Тем не менее в стране десятую неделю подряд фиксируют снижение цен.
Больше всего за указанный период выросли цены на огурцы — на 8,4%. Тенденция продолжается с прошлой недели, когда эти овощи подорожали на 2,8%. Вероятно, такой резкий рост сделал вклад в замедление дефляции и испортил общую картину.
Кроме огурцов, цены выросли на бананы — на 1,5%, яйца куриные — на 0,6%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,5%, молоко стерилизованное — на 0,4%, сметану, сыры, вермишель — на 0,2%, говядину, баранину, колбасы вареные, рыбу мороженую, маргарин, хлеб ржаной — на 0,1%.
В то же время фрукты и овощи в целом подешевели на 1,6%, в том числе лук репчатый — на 8,9%, картофель — на 5,2%, морковь — на 5%, капуста — на 3,6%, яблоки — на 2,9%, свекла — на 2,3%. Менее заметно цены снизились на пшеничную муку (на 0,9%) и на ряд других продуктов.
В группе непродовольственных товаров, цены за неделю изменились несильно. Доски обрезные подешевели на 0,9%, телевизоры — на 0,7%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 0,6%, футболки детские — на 0,5%. При этом на 0,5% подорожали спички и спортивные костюмы для детей.
Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 3,7% после падения на 9,9% на прошлой неделе.