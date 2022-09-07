Огурцы подорожали, телевизоры подешевели. Росстат рассказал, как изменились цены в России в начале сентября

На неделе с 30 августа по 5 сентября дефляция в России составила 0,13% после 0,16% неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных 7 сентября. Это девятая подряд неделя дефляции в стране.

В частности, цены на огурцы выросли на 2,8%, на куриные яйца — на 1,1%, овощные консервы для детского питания — на 0,9%, черный чай — на 0,4%, фруктовые консервы для детского питания — на 0,3%, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и водку — на 0,2%, свинину, баранину, колбасы, шоколадные конфеты — на 0,1%.



При этом овощи и фрукты за неделю подешевели на 3,4%. Среди них больше всего снизились цены на репчатый лук — на 10,8%. Кроме того, морковь подешевела — на 8,2%, картофель — на 7%, капуста — на 6,1%, свекла — на 5,5%, помидоры — на 4,3%, яблоки — на 1,9%, бананы — 1%. Пшено стало дешевле на 0,9%, гречка — на 0,7%, куриное мясо и сыры — на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали женские гигиенические прокладки — на 0,6%. Следом идут спички и зубные щетки, цены на которые прибавили 0,5%. Замыкает тройку наиболее подорожавших хозяйственное мыло, прибавившее в цене 0,4%.

