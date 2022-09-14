Перекресток Шуваловского и Богатырского уходит на ремонт до весны

Дорожный ремонт добавит водителям ограничений в двух районах Петербурга: Приморском и Московском. Изменения начнут действовать с 16 сентября, сообщает 14 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Ремонт дорожного покрытия на перекрестке Шуваловского и Богатырского проспектов будет стеснять водителей почти полгода. До 1 апреля 2023 года из-за него будет закрыто движение по участку Шуваловского от Камышовой улицы до Богатырского проспекта и ограничен проезд по перекрестку двух проспектов. Напомним, что до 26 сентября ограничено также движение по Богатырскому проспекту от Туристской улицы до Яхтенной улицы.
Кроме того, на улице Маршала Новикова и Автобусной улице реконструируют инженерные сети. В связи с этим с 16 по 18 сентября закроют движение по Автобусной улице у улицы Маршала Новикова.
В Московском районе продолжают ремонтировать дорогу на Взлетной улице от Штурманской улицы до тупика и от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов. С 16 по 17 сентября там ограничат проезд от Штурманской улицы до Вертолетной улицы.