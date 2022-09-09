На Пулковском и Богатырском ограничат проезд до конца сентября

Работы внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга: Петроградском, Московском, Курортном, Приморском и Пушкинском. На Пулковском шоссе и Богатырском проспекте водителей потеснит дорожный ремонт. Новые ограничения вступят в силу с 11 по 13 сентября, сообщает 9 сентября ГАТИ Петербурга.



На Пулковском шоссе приведут в порядок дорожное покрытие на участке от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе. С 11 по 28 сентября из-за ремонта будет ограничен проезд от Дунайского проспекта до КАД.