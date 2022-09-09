На Пулковском и Богатырском ограничат проезд до конца сентября

Работы внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга: Петроградском, Московском, Курортном, Приморском и Пушкинском. На Пулковском шоссе и Богатырском проспекте водителей потеснит дорожный ремонт. Новые ограничения вступят в силу с 11 по 13 сентября, сообщает 9 сентября ГАТИ Петербурга.
На Пулковском шоссе приведут в порядок дорожное покрытие на участке от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе. С 11 по 28 сентября из-за ремонта будет ограничен проезд от Дунайского проспекта до КАД.
С 12 по 26 сентября ограничат движение по Богатырскому проспекту от Туристской улицы до Яхтенной улицы. Там тоже приведут в надлежащее состояние асфальт.
На Взлетной улице с 12 по 15 сентября перекроют участок от Вертолетной улицы до тупика. Там продолжают ремонтировать дорогу на участках от Штурманской улицы до тупика и от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов. Напомним, что с 10 сентября на двух отрезках Взлетной улицы движение будет ограничено.
Также дорогу ремонтируют в Зеленогорске. Там приводят в порядок участок проспекта Ленина от Приморского шоссе до Пухтоловской дороги, в связи с чем с 11 по 12 сентября будет ограничен проезд по Ленина от Зеленогорского шоссе до Паровозной улицы.
На Петроградской стороне водителей потеснят для установки светофора. С 12 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта на перекрестке Морского проспекта и Петроградской улицы.
С 12 по 16 сентября для прокладки инженерных сетей перекроют движение по Сегалевой улице от Чистяковской улицы до Новоорловской улицы.
А в поселке Александровская с 12 по 21 сентября ограничат проезд по Соболевской дороге от Старо-Красносельской дороги до Земледельческой улицы. Там будут строить газопровод.