Приморское шоссе уйдет на ремонт от Лахтинского моста до Лисьего Носа

Новые перекрытия и ограничения движения из-за работ с 10 сентября ждут водителей в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Московском, Приморском и Фрунзенском. Ремонт Приморского шоссе перебирается из Лисьего Носа ближе к Петербургу.

В ближайший месяц на Приморском шоссе будут ремонтировать покрытие на участке от Лахтинского моста до путепровода в Лисьем Носу. Параллельно в порядок приведут Лахтинский проспект. В связи с этим на обоих участках до 15 октября будет ограничено движение, сообщает 8 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Ограничения на Лахтинском затронут и перекрестки.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Помимо этого, в Приморском районе до 12 сентября перекроют участок Туристской улицы от улицы Савушкина до Школьной улицы. Там будут прокладывать теплосеть.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А в Ольгино для прокладки газопровода до 5 октября перекроют проезд по Лесной улице от Ключевого проспекта до Юнтоловской улицы. Объезд предусмотрен по Хвойной и Полевой улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Васильевском острове водителей потеснят для установки временного ограждения и пешеходной галереи по 20–21-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до Большого проспекта В. О. и в боковом проезде Большого проспекта В. О . от 18–19-й линий В. О. до 20–21-й линий В. О. Проезд по этому участку «кармана» Большого проспекта В. О. будет закрыт до 2 апреля 2025 года.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Московском районе на два дня, с 10 по 11 сентября, из-за реконструкции теплосети ограничат движение по улице Пилотов у Штурманской улицы. Объезжать предлагается по Взлетной и Вертолетной улицам и улице Пилотов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В то же время на Взлетной улице от Штурманской улицы до тупика и от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов будут ремонтировать дорогу. В связи с этим до 11 сентября ограничат проезд по участку от Штурманской улицы до Вертолетной улицы и до 13 сентября — от улицы Пилотов до дома 61 по улице Пилотов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Также с 10 по 19 сентября ограничат движение у дома 5 по Тосиной улице от Лиговского проспекта до Камчатской улицы. Там будут прокладывать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



