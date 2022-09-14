Альтернативу «дороге смерти» от Выборга до границы с Финляндией не построят. Европа отказалась финансировать проект

Новую дорогу от Выборга до пункта пропуска «Брусничное» строить не будут. Об этом рассказали «Фонтанке» в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 сентября.
Проект также реализовывался в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия». Стоимость составила 1 млн евро, из которых 80% приходилось на грант ЕС.
Российский участок от Выборга до пункта пропуска «Брусничное» собирались разработать к 2023 году. Проход заменил бы нынешнюю трассу, которую из-за большого количества ДТП называют «дорогой смерти». На территории Финляндии дорога должна была продлиться до Лапеенранты.
По решению Европейской комиссии работы по проектам программ приграничного сотрудничества в России были приостановлены в марте. В августе управляющий орган программы «Россия – Юго-Восточная Финляндия» прислал уведомление о расторжении грант-контракта. «Финская сторона решила, что реализация проекта больше невозможна», — рассказали в пресс-службе дирекции.
Отметим, что к марту дирекция успела выполнить инженерные изыскания и начать работу по подготовке материалов проекта планировки территории. Сейчас запущен процесс расторжения договора с подрядчиком. Выполненные работы оплатят остатками от первого транша, перечисленного европейскими партнерами.
О том, какие еще совместные российско-финские проекты стали жертвами санкций, читайте в материале «Фонтанки».