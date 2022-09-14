Альтернативу «дороге смерти» от Выборга до границы с Финляндией не построят. Европа отказалась финансировать проект

Новую дорогу от Выборга до пункта пропуска «Брусничное» строить не будут. Об этом рассказали «Фонтанке» в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 14 сентября.



Проект также реализовывался в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия». Стоимость составила 1 млн евро, из которых 80% приходилось на грант ЕС.

