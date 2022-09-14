«Лишний раз акцентирует необходимость СВО». В Кремле отреагировали на украинский проект гарантий безопасности

Предложенный Киевом проект международных гарантий безопасности Украине подчеркивает стремление страны вступить в НАТО, а значит, угрозы России остаются. Об этом 14 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, документ подразумевает гарантии «до момента вступления Украины в НАТО».
«Это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и национальных интересов», — сказал Песков (цитата по радио «Маяк»).
Ранее о том, что предложенный Украиной проект представляет угрозу для России, говорил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, подобное соглашение аналогично пятой статье Североатлантического пакта и будет прологом к третьей мировой войне.