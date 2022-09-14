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    Боевые действия на Украине

    «Лишний раз акцентирует необходимость СВО». В Кремле отреагировали на украинский проект гарантий безопасности

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    Предложенный Киевом проект международных гарантий безопасности Украине подчеркивает стремление страны вступить в НАТО, а значит, угрозы России остаются. Об этом 14 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, документ подразумевает гарантии «до момента вступления Украины в НАТО».

    «Это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и национальных интересов», — сказал Песков (цитата по радио «Маяк»).

    Ранее о том, что предложенный Украиной проект представляет угрозу для России, говорил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, подобное соглашение аналогично пятой статье Североатлантического пакта и будет прологом к третьей мировой войне.

    Проект «Киевского договора безопасности» был опубликован 13 сентября офисом Владимира Зеленского. Предложенный вариант соглашения подразумевает как «превентивные меры», в том числе военного, финансового и инфраструктурного характера, так и действия, которые должны быть предприняты безотлагательно в случае какой-либо агрессии в отношении Украины.

    Киев хочет, чтобы странами-гарантами выступили США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Россия в данном списке не указывается.

    При этом не идет речи о нейтральном статусе Украины, а лишь подчеркивается ее стремление вступить в НАТО и Евросоюз. Также Киев рассчитывает на «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу» страны, поставки вооружений и тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.

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