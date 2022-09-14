«Лишний раз акцентирует необходимость СВО». В Кремле отреагировали на украинский проект гарантий безопасности

Проект «Киевского договора безопасности» был опубликован 13 сентября офисом Владимира Зеленского. Предложенный вариант соглашения подразумевает как «превентивные меры», в том числе военного, финансового и инфраструктурного характера, так и действия, которые должны быть предприняты безотлагательно в случае какой-либо агрессии в отношении Украины.



Киев хочет, чтобы странами-гарантами выступили США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Россия в данном списке не указывается.



При этом не идет речи о нейтральном статусе Украины, а лишь подчеркивается ее стремление вступить в НАТО и Евросоюз. Также Киев рассчитывает на «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу» страны, поставки вооружений и тренировочные миссии и совместные учения под эгидой ЕС и НАТО.



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