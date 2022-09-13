«Киевский договор». Украина определилась, каких гарантий безопасности она хочет

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали в Киеве проект по международным гарантиям безопасности для Украины. Об этом 13 сентября сообщается на сайте офиса Владимира Зеленского.

Документ получил название Киевский договор безопасности, в соответствии с ним предполагается, что «основная группа стран-гарантов примет четкие обязательства по поддержке Вооруженных сил Украины, а широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов».



Цель договоренностей — «укрепление территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Украины в ее международно признанных границах». «Гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил. Они также не должны быть элементом обмена на определенный статус, как нейтралитет, или налагать на Украину другие обязательства или ограничения», — сказано в проекте. В качестве гарантов соглашения Киев видит США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Россия в данном списке не указывается.



В проекте соглашения подчеркивается, что самой сильной гарантией безопасности Украины является «ее способность защищаться от агрессора», для этого необходимы «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу», масштабные объемы поставок оружия, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Евросоюза и НАТО. К договору могут прилагаться дополнительные соглашения, в том числе о поставках Украине средств ПВО и ПРО и о региональной безопасности в Черном море. Пакет гарантий, отмечается в сообщении, должен содержать как «превентивные меры», в том числе военного, финансового и инфраструктурного характера, так и действия, которые должны быть предприняты безотлагательно в случае какой-либо агрессии. «Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения», — сказано в документе. При этом подчеркивается, что гарантии безопасности «не заменяют стремление Украины» вступить в НАТО и Евросоюз.

Отметим, что международные гарантии безопасности были одним из требований украинской делегации, в том числе Киев выдвинул свои предложения на переговорах с Россией в Стамбуле в конце марта. Тогда говорилось о том, что гарантии не будут распространяться на территорию Крыма и Севастополя, а Украина отказывается от намерений вернуть их военным путем. Подразумевали украинские инициативы также внеблоковый и безъядерный статус страны. Среди возможных гарантов назывались постоянные члены Совбеза ООН, в том числе Россия, а также Турция, Германия, Италия, Израиль, Польша и Канада.