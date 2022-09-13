«Всем будет очень-очень плохо». Медведев увидел в гарантиях Украине пролог к третьей мировой

Страны Запада не пойдут на предложенный Киевом проект гарантий безопасности, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал эту инициативу Украины «истерическим воззванием».

По его словам, подобные соглашения будут «прологом к третьей мировой войне». Политик сравнил их с пятой статьей Североатлантического пакта, которая подразумевает, что агрессия в отношении одного члена НАТО является нападением на весь альянс.



Медведев отметил, что если НАТО продолжит «безудержную накачку» Украины оружием, то «рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень». «У неё исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», — пишет замглавы Совбеза РФ 13 сентября в своем телеграм-канале.



Если это все же произойдет, достанется всем, уверен Медведев. «Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18)», — добавляет он.



Проект «Киевского договора безопасности» был опубликован 13 сентября офисом Владимира Зеленского. Предложенный вариант соглашения подразумевает как «превентивные меры», в том числе военного, финансового и инфраструктурного характера, так и действия, которые должны быть предприняты безотлагательно в случае какой-либо агрессии в отношении Украины.

Киев хочет, чтобы странами-гарантами выступили США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Россия в данном списке не указывается.

