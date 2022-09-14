Британские кинотеатры бесплатно покажут похороны королевы, но попкорн будет запрещен

Сеть британских кинотеатров устроит бесплатный показ похорон королевы Елизаветы II, но без попкорна. Об этом 14 сентября сообщает телеканал Sky News.



Все остальные сеансы будут отменены в знак уважения к королеве. Посетителям предложат бесплатную воду в бутылках, но другие напитки и закуски они купить не смогут.

Некоторые сети заявили, что закроют свои кинотеатры на время похорон, а другие готовы устроить бесплатный показ, но с бронированием мест.