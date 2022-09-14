Британские кинотеатры бесплатно покажут похороны королевы, но попкорн будет запрещен

Сеть британских кинотеатров устроит бесплатный показ похорон королевы Елизаветы II, но без попкорна. Об этом 14 сентября сообщает телеканал Sky News.
Все остальные сеансы будут отменены в знак уважения к королеве. Посетителям предложат бесплатную воду в бутылках, но другие напитки и закуски они купить не смогут.
Некоторые сети заявили, что закроют свои кинотеатры на время похорон, а другие готовы устроить бесплатный показ, но с бронированием мест.
Похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.
Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».