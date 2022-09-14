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    Британские кинотеатры бесплатно покажут похороны королевы, но попкорн будет запрещен

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    Сеть британских кинотеатров устроит бесплатный показ похорон королевы Елизаветы II, но без попкорна. Об этом 14 сентября сообщает телеканал Sky News.

    Все остальные сеансы будут отменены в знак уважения к королеве. Посетителям предложат бесплатную воду в бутылках, но другие напитки и закуски они купить не смогут.

    Некоторые сети заявили, что закроют свои кинотеатры на время похорон, а другие готовы устроить бесплатный показ, но с бронированием мест.

    Похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Этот день в Британии будет выходным.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

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