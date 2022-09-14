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    Современный Бендер не задержался на свободе, не сдержавшись при виде пачки денег в квартире петербургского пенсионера

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    За сутки сотрудники уголовного розыска Московского района нашли и задержали подозреваемого в ограблении пенсионера на 1,5 млн рублей при продаже бензогенератора.

    27-летнего жителя Ставропольского края полицейские нашли накануне около шести вечера в поселке Лаврики у дома 68, корпус 2, по улице Шоссе, стало известно «Фонтанка» 14 сентября. В «анамнезе» у задержанного, несмотря на возраст, уже три судимости. Причем в последний раз он вышел из колонии буквально перед совершением нового преступления.

    По версии следствия, 12 сентября на Московском проспекте он подошел к гуляющему 73-летнему местному жителю и предложил ему купить задешево бензогенератор. Установку он помог ему донести до квартиры. Когда пенсионер вытащил из тумбочки пачку денег, порядка 1,5 млн рублей, гость вырвал её у него из рук. Его побег попал на видео.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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