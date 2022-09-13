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    На камеры попало, как пенсионер несет в квартиру в Петербурге желанную установку. Он еще не знает, что она обойдется ему в 1,5 млн

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    Камеры на входе в квартиру на юге Петербурга не только сняли грабителя, но и всю предысторию «покупки» бензогенератора за 1,5 млн рублей.

    На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 13 сентября, попало, как 73-летний житель Московского проспекта вместе с новым знакомым несут тяжелую установку в квартиру. А потом «продавец» быстро сбегает из квартиры и мчится по лестнице.

    «Фонтанка.ру»

    Он уносит с собой 1,5 млн рублей, которые вырвал из рук хозяина. Пенсионер, как писала «Фонтанка», во время прогулки получил предложение о покупке бензогенератора от незнакомца и согласился. Когда в квартире он вытащил пачку денег из тумбочки, то во мгновение ока оказался с пустыми руками.

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