На камеры попало, как пенсионер несет в квартиру в Петербурге желанную установку. Он еще не знает, что она обойдется ему в 1,5 млн

Камеры на входе в квартиру на юге Петербурга не только сняли грабителя, но и всю предысторию «покупки» бензогенератора за 1,5 млн рублей.



На видео, которое оказалось в распоряжении «Фонтанки» 13 сентября, попало, как 73-летний житель Московского проспекта вместе с новым знакомым несут тяжелую установку в квартиру. А потом «продавец» быстро сбегает из квартиры и мчится по лестнице.