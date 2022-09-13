Тумбочка пенсионера на юге Петербурга опустела после прогулки и встречи с несчастным незнакомцем

Вера в людей дорого обошлась жителю Московского района Петербурга. Он «заплатил» полторамиллиона за необходимую ему установку.
73-летний пенсионер получил во время прогулки интересное предложение от незнакомца накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. Как он спустя несколько часов рассказывал в полиции, мужчина предложил купить ему бензогенератор в хорошем состоянии, который он вынужден продать якобы из-за финансовых неурядиц. Нового знакомого мужчина привел в квартиру на Московском проспекте, где у него на глазах вытащил пачку денег из тумбочки. Чего не ожидал хозяин, так это нападения. Гость вырвал у него из рук 1,5 млн рублей и сбежал. Генератор остался в квартире.
Но похититель попал на камеру, которая установлена на входе в квартиру. Она запечатлела мужчину на вид лет 30–35, роста чуть выше среднего, в серой куртке и светло-синих штанах.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».