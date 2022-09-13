    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, вос

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.46eur61.31
    Пик смертности в РоссииКак прошел крестный ходАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Тумбочка пенсионера на юге Петербурга опустела после прогулки и встречи с несчастным незнакомцем

    1938
    4 комментария

    Вера в людей дорого обошлась жителю Московского района Петербурга. Он «заплатил» полторамиллиона за необходимую ему установку.

    73-летний пенсионер получил во время прогулки интересное предложение от незнакомца накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 сентября. Как он спустя несколько часов рассказывал в полиции, мужчина предложил купить ему бензогенератор в хорошем состоянии, который он вынужден продать якобы из-за финансовых неурядиц. Нового знакомого мужчина привел в квартиру на Московском проспекте, где у него на глазах вытащил пачку денег из тумбочки. Чего не ожидал хозяин, так это нападения. Гость вырвал у него из рук 1,5 млн рублей и сбежал. Генератор остался в квартире.

    Но похититель попал на камеру, которая установлена на входе в квартиру. Она запечатлела мужчину на вид лет 30–35, роста чуть выше среднего, в серой куртке и светло-синих штанах.

    Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close