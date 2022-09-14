В Госдуму собираются внести законопроект об ужесточении наказания за госизмену

Законопроект об ужесточении наказания за государственную измену будет внесён в Госдуму в ближайшее время, заявил РИА Новости первый замглавы комитета думы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). Агентство сообщает об этом 14 сентября. По словам Лугового, документ предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Депутат уже высказывался на эту тему, в частности анонсировал в своём телеграм-канале саму законодательную инициативу и её возможное внесение в парламент во время осенней сессии. По его личному мнению, за госизмену следовало бы лишать гражданства, хотя сейчас по конституции делать это нельзя.

«Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось. В 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание», — разъяснял Луговой.

По его мнению, последние 10 лет Россия существует в недружественном окружении и иностранные спецслужбы ведут активную работу. Поэтому необходимо ужесточать уголовное наказание.

«Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов <...>. Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО. <...> Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты. <...> И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию», — считает Луговой.

