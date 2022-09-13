Всё равно вымрем. Учёный РАН дал прогноз, сколько ещё осталось человечеству

Полное вымирание человечества, как когда-то произошло с динозаврами, возможно в течение ближайших 100 миллионов лет. Такое предположение высказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживёт», — цитирует выступление Митрофанова на научном семинаре в Москве 13 сентября РИА Новости.
Учёный РАН пояснил, что на Земле, возможно, произойдёт нечто подобное тому, что когда-то «не пережили динозавры». В то же время он добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например каждые 100 млн лет.
Ранее «Фонтанка» писала, что смертность от коронавируса в мире выросла за последний месяц на 35%. Кроме этого, по данным ВОЗ, каждые 44 секунды от COVID-19 на планете умирает один человек.