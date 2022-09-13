    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-в

    758мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеПогиб под ХарьковомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Всё равно вымрем. Учёный РАН дал прогноз, сколько ещё осталось человечеству

    4532
    15 комментариев

    Полное вымирание человечества, как когда-то произошло с динозаврами, возможно в течение ближайших 100 миллионов лет. Такое предположение высказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

    «В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживёт», — цитирует выступление Митрофанова на научном семинаре в Москве 13 сентября РИА Новости.

    Учёный РАН пояснил, что на Земле, возможно, произойдёт нечто подобное тому, что когда-то «не пережили динозавры». В то же время он добавил, что подобные события могут случаться достаточно часто, например каждые 100 млн лет.

    Ранее «Фонтанка» писала, что смертность от коронавируса в мире выросла за последний месяц на 35%. Кроме этого, по данным ВОЗ, каждые 44 секунды от COVID-19 на планете умирает один человек.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close