Всё равно вымрем. Учёный РАН дал прогноз, сколько ещё осталось человечеству

Полное вымирание человечества, как когда-то произошло с динозаврами, возможно в течение ближайших 100 миллионов лет. Такое предположение высказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.



«В будущем Земли будут такие столкновения с крупными астероидами, которые земная цивилизация не переживёт», — цитирует выступление Митрофанова на научном семинаре в Москве 13 сентября РИА Новости.

