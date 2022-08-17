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    COVID-19

    Смертность от коронавируса в мире выросла на 35% за последний месяц

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    3 комментария

    Около 15 тысяч человек скончались за неделю от последствий COVID-19, а за последние четыре недели количество смертей от коронавируса выросло на 35%. Об этом 17 августа заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    По его словам, за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тысяч человек по всему миру погибли от COVID-19. «Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю», — цитирует главу ВОЗ РИА Новости.

    Он отметил, что «омикрон» занимает лидирующие позиции среди штаммов.

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    Комментарии 3

    ProstoZloy18 Авг 2022 в 00:17
    Точно - именно от коронавируса? А то у наших врачей-героев 3/4 смертей пациентов приходились на внутрибольничные инфекции.
    +0−0
    fedorsmolov17 Авг 2022 в 23:22
    Жара же аномальная везде. Или это только когда надо счета за электричество поднять? Или как?
    +0−0
    миру-мир!17 Авг 2022 в 23:06
    5700 человек в России умирает в неделю от рака.
    а сколько там на сво вообще не считает никто...
    +5−1
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