Смертность от коронавируса в мире выросла на 35% за последний месяц

Около 15 тысяч человек скончались за неделю от последствий COVID-19, а за последние четыре недели количество смертей от коронавируса выросло на 35%. Об этом 17 августа заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



По его словам, за последние четыре недели число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю 15 тысяч человек по всему миру погибли от COVID-19. «Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с вирусом COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю», — цитирует главу ВОЗ РИА Новости.