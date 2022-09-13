Вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ. Но сначала изменят учебники

После внесения изменений в рабочие программы и учебники по истории в ЕГЭ появятся вопросы, связанные с проведением специальной военной операцией на Украине. Об этом 13 сентября сообщили в Рособрнадзоре.
«В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».
При этом сроки реализации данных задач, как уточнили в Рособрнадзоре, традиционно устанавливает Минпросвещения РФ.
Ранее министерство внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Среди изменений — изучение на уроках истории СВО. Кроме этого, по учебному предмету «История», согласно документу, требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать: «понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РФ как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала ХХI века».
Напомним, что в начале учебного года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России, который осветит её «действительно правдиво, с учётом всего многообразия фактов и событий».