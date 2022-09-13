    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-в

    758мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.46eur61.31
    Почему залив показал дноРеновация на паузеПогиб под ХарьковомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ. Но сначала изменят учебники

    322
    4 комментария

    После внесения изменений в рабочие программы и учебники по истории в ЕГЭ появятся вопросы, связанные с проведением специальной военной операцией на Украине. Об этом 13 сентября сообщили в Рособрнадзоре.

    «В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

    При этом сроки реализации данных задач, как уточнили в Рособрнадзоре, традиционно устанавливает Минпросвещения РФ.

    Ранее министерство внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Среди изменений — изучение на уроках истории СВО. Кроме этого, по учебному предмету «История», согласно документу, требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать: «понимание причин и следствий распада СССР, возрождения РФ как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ — начала ХХI века».

    Напомним, что в начале учебного года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России, который осветит её «действительно правдиво, с учётом всего многообразия фактов и событий».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close