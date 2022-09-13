Вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ. Но сначала изменят учебники

После внесения изменений в рабочие программы и учебники по истории в ЕГЭ появятся вопросы, связанные с проведением специальной военной операцией на Украине. Об этом 13 сентября сообщили в Рособрнадзоре.



«В ЕГЭ соответствующие вопросы появятся после реализации указанных задач, так как в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученному школьниками в соответствии с образовательными программами», — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

