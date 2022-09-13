Карл III начал тур по дружественным территориям. Его провозгласили королём в Антарктиде

Новый британский монарх Карл III начал традиционный тур по дружественным территориям. Во вторник, 13 сентября, его официально провозгласили королём на Британской антарктической территории.



Как сообщает телеканал Sky News, церемония провозглашения прошла в столице Британской антарктической территории Ротере — несмотря на то, что в регионе нет официального местного правительства.



Британская антарктическая территория — так называемая заморская территория Великобритании, на которую это государство претендует более 100 лет. Сейчас этот сектор Антарктики включает в себя Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарктический полуостров, побережье моря Уэдделла, а также территории Антарктиды, расположенные южнее.

