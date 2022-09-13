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    Карл III начал тур по дружественным территориям. Его провозгласили королём в Антарктиде

    1897
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    Новый британский монарх Карл III начал традиционный тур по дружественным территориям. Во вторник, 13 сентября, его официально провозгласили королём на Британской антарктической территории.

    Как сообщает телеканал Sky News, церемония провозглашения прошла в столице Британской антарктической территории Ротере — несмотря на то, что в регионе нет официального местного правительства.

    Британская антарктическая территория — так называемая заморская территория Великобритании, на которую это государство претендует более 100 лет. Сейчас этот сектор Антарктики включает в себя Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, Антарктический полуостров, побережье моря Уэдделла, а также территории Антарктиды, расположенные южнее.

    Напомним, что 10 сентября Карл III был провозглашён королём в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В тот же день он официально стал королём Канады, а на следующий — королём Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Церемонии прошли в Эдинбурге, в замке Кардиффа и в замке Хиллсборо соответственно. Также 11 сентября Карл III был официально объявлен королём Австралии и Новой Зеландии.

    Кроме этого, британский монарх официально считается королём Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Белиза, Гренады, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Китс и Невиса, Сен-Люсии, Сент-Винсента и Гренадинов, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

    О том, как разбогател новый британский король Карл III после смерти своей матери, читайте на «Фонтанке».

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