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    Петербургское метро объяснило, почему в новых вагонах нет кондиционеров и сквозных проходов

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Представители петербургского метро пояснили, почему решили отказаться от нескольких функций при составлении ТЗ для нового типа подвижного состава.

    Вагоны презентовали 13 сентября. Церемония прошла в депо «Автово» В ней участвовали: замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев и его коллега из комитета по промышленности Кирилл Соловейчик. Производителя — «Трансмашхолдинг» — представляли заместители генерального директора Андрей Васильев и Артем Леденев, а также гендиректор ОЭВРЗ Андрей Степнов. От лица ВМФ за «морское название» состава участников поблагодарил капитан первого ранга Евгений Валыка.

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    Как пояснил «Фонтанке» начальник депо Роман Екимов, отказ от кондиционеров связан с тем, что в Петербурге воздух богат кислородом, и, по сути, задача состоит в том, чтобы доставить его с поверхности земли в вагон, для чего в составе есть соответствующие системы вентиляции.

    Что касается отказа от сквозных проходов между вагонами, то Екимов сослался на подход подземки к безопасности. «Мы считаем, что есть конкретная подвижная единица, вагон, в ней есть все условия для перевозки пассажиров», — пояснил он. На уточняющий вопрос, идет ли речь о безопасности на случай взрыва или распыления опасных веществ, Екимов ответил: «В том числе».

    Насчет отсутствия в салоне анонсированных USB-разъемов Екимов сообщил, что вся внутренняя разводка для этого сделана, и впоследствии при необходимости и розетки, и дополнительные экраны появятся.

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    Как сообщает производитель «Трансмашхолдинг», в экстерьере преобладает красный цвет, потому что вагоны предназначены для первой линии. Ориентировался завод на техзадание метрополитена и на опыт эксплуатации подвижного состава в Петербурге.

    Долю материалов, узлов и деталей отечественного происхождения сам производитель оценивает в 90%. В том числе, здесь стоит отечественный тяговый привод, который обеспечивает электродинамическое торможение до полной остановки. Автономный ход на аккумуляторах — 200 метров.

    Дверные проемы чуть шире привычных — 1400 мм, впервые в петербургском метро использованы прислонно-сдвижные двери. На дверных порталах установили диодные ленты, которые сообщают об их открытии, над дверями — жидкокристаллические блоки наддверных табло. Пассажирские диваны в вагоне — с раздельными сиденьями и спинками из винила. Есть специальное место для маломобильных граждан. Салоны оснащены системами принудительной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха.

    До начала ноября состав будет проходить обкатку без пассажиров, затем поступит в эксплуатацию.

    Как выглядят новые вагоны «Балтиец» снаружи и изнутри, можно посмотреть на «Фонтанке».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Вагоны предполагается производить на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, однако опытный образец приехал с площадки «Метровагонмаша» в Мытищах. Оба завода входят в состав «Трансмашхолдинга», саму поставку осуществляет еще одна его структура — «Трансхолдлизинг». В 2022 году предполагается принять 8 составов (64 вагона), в следующие два года — по 10 (по 80 вагонов). Все они предназначены для первой линии метро, где необходимо заменить возрастной подвижной состав. Поставка запланирована на срок до 2031 года, общая стоимость лизингового контракта — 242,6 млрд рублей, платежи будут идти 25 лет. В ценах сегодняшнего дня речь бы шла о 950 вагонах, но в контракте применена формула цены — то есть стоимость одной единицы будут рассчитывать раз в квартал, этим и будет определяться итоговый объем поставки.

    Подробно о контракте читайте в материале «Фонтанки».

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