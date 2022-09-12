В Запорожье заявили о подготовке наступления ВСУ в районе ЗАЭС

Вооруженные силы Украины готовят «масштабное наступление» в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом 12 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, прорыв планируется в районе самой АЭС, а также переправ и «чуть восточнее». Для проведения операции Украина подтягивает в этот район РСЗО HIMARS и гаубицы M777, сказал Рогов.



28 февраля Минобороны РФ заявило о взятии под контроль городов Энергодар и Бердянск, а также территории вокруг Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС продолжила работать, однако регулярно подвергается обстрелам. В начале сентября станцию посетила миссия МАГАТЭ. 11 сентября в «Росэнергоатоме» заявили об отключении единственного работающего энергоблока ЗАЭС.

