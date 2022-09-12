Франция сказала, что будет с визами для россиян

Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам. Но с новыми условиями, рассказали в посольстве республики в Москве.



Как говорится в сообщении диппредставительства от 12 сентября, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро для всех категорий заявителей, а рассмотрение запроса на визу теперь может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия.



Как и прежде, заявление на получение визы Франции необходимо подать через визовый портал, документы подать по предварительной записи в одном из 18 центров VFS Global на территории России.

