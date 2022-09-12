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    Франция сказала, что будет с визами для россиян

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    Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам. Но с новыми условиями, рассказали в посольстве республики в Москве.

    Как говорится в сообщении диппредставительства от 12 сентября, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро для всех категорий заявителей, а рассмотрение запроса на визу теперь может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия.

    Как и прежде, заявление на получение визы Франции необходимо подать через визовый портал, документы подать по предварительной записи в одном из 18 центров VFS Global на территории России.

    Тем временем Финляндия объявила, что существенно ограничила выдачу мультивиз россиянам.

    С 12 сентября Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенном порядке выдачи шенгенской визы.

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