МИД: Финляндия «существенно ограничила» выдачу мультивиз россиянам

Консульские учреждения Финляндии существенно ограничили выдачу многократных виз россиянам, сообщила глава консульской службы МИД Юсси Таннер финским СМИ.



Как заявила 12 сентября Таннер, Финляндия несколько недель назад ужесточила выдачу туристического «шенгена» россиянам и эффект уже заметен. «Мы уже существенно ограничили выдачу многократных виз», – отметила глава консульской службы МИД.



По её словам, на руках у россиян остаются еще 100 тысяч действующих виз, но их срок постепенно истекает. А политика в отношении многократных виз может быть пересмотрена в соответствии с новой рекомендацией ЕС.

