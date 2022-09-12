Россияне отказываются от поездок в Европу после закрытия границ. Lux Express и «Эколайнс» задумались об изменениях в маршрутах

Крупнейшие автобусные перевозчики Lux Express и «Эколайнс» пересматривают свою маршрутную сеть после закрытия стран Прибалтики для российских туристов и предстоящим изменением правил выдачи шенгенских виз. Об этом компании рассказали «Фонтанке» 12 сентября.

Lux Express допускают, что количество рейсов в Таллин и Ригу может сократиться. Но полностью прекращать перевозки компания не планирует. «Как минимум половина российских пассажиров на автобусах Lux Express путешествует по веским основаниями (с целью посещения близких родственников, с двойным гражданством или ВНЖ)», — прокомментировали в пресс-службе.



На финском направлении компания видит стабильный спрос, но увеличивать число автобусов не собирается. «В октябре планируем выполнять такое же количество рейсов, как и в сентябре, — ежедневно по пять в каждую сторону», — отметили в Lux Express.

Количество пассажиров с 29 августа по 11 сентября как на эстонском, так и на финском направлении сократилось по сравнению с 15–28 августа на 8,5%. Сказалось завершение туристического сезона и введение ограничений.

Над изменением маршрутной сети также думает «Эколайнс», рассказал директор компании Андрей Волков. «Будем подстраиваться по мере изменения потока», — пояснил он. По его словам, снижение спроса на поездки уже происходит, но это пока связано с сезонностью. Из-за предстоящего закрытия въезда для туристов в Прибалтику есть случаи сдачи билетов. «Возвраты есть, потому что возможность въезда в Эстонию закрылась, многие меняют свои планы. Но не сказать, что [ситуация с возвратами] катастрофичная и лавинообразная», — подчеркнул Волков.

